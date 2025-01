Murray anota 30 puntos y Jokic logra otro triple-doble en la victoria de Nuggets sobre Butler y Heat

Nikola Jokic, izquierda, de los Nuggets de Denver, pasa el balón por encima de Bam Adebayo (13), del Heat de Miami, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 17 de enero de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved