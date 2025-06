Mundial de Clubes: Boca y River no van de paseo, aunque los antecedentes les juegan en contra

Franco Mastantuono, en el centro, de River Plate, celebra tras convertir contra Boca Juniors por la liga argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, domingo 27 abril, 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Edinson Cavani de Boca Juniors reacciona durante el partido contra Alianza Lima de Perú por la Copa Libertadores en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina, martes 25 febrero, 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, controla la pelota durante el partido contra Boca Juniors por la liga local en Buenos Aires, Argentina, domingo 27 abril, 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Miguel Ángel Russo sonríe durante su presentación como nuevo técnico de Boca Juniors, en Buenos Aires, Argentina, lunes 2 junio, 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved