Mobley anota 34 y los Cavaliers vencen 134-122 a unos mermados Mavericks; suman 9 victorias seguidas

Georges Niang (20), de los Cavaliers de Cleveland, reacciona después encestar una canasta frente a los Mavericks de Dallas durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 3 de enero de 2025, en Dallas. Los Cavaliers ganaron 134-122. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.