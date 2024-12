Milito, técnico admirador de Guardiola, paga cara su falta de osadía en final de la Libertadores

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El técnico Gabriel Milito del Atlético Mineiro, en el centro, y sus jugadores se lamentan tras la derrota en la final de la Copa Libertadores ante Botafogo en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, Sábado 30 Noviembre, 2024. (AP Foto/Gustavo Garello)

Una imagen: apenas Gregore vio la roja, los hombres del “Fogao” se abrazaban en un racimo y se juramentaron escribir historia. En tanto, se vio a Milito conversar algo dubitativo con sus colaboradores sobre cómo aprovechar la ventaja numérica, pero sin modificar nombres ni esquema.

Tampoco más tarde, cuando el equipo de Belo Horizonte sufrió los dos golpazos al mentón, hubo respuestas en cancha ni desde el banco del “Galo”.

“¿No pensó en cambiar, Milito?”, le preguntaron.

“Es verdad que el partido que imaginábamos fue totalmente diferente con la expulsión. Pensé que esa línea de tres y dos (laterales por fuera), nos iba a permitir atacar mejor y generar más peligro”, se excusó.

Recién en el intervalo, el entrenador decidió probar otra cosa. Y metió tres cambios. El equipo mejoró, descontó enseguida, tuvo un par de oportunidades claras, pero no pudo.

“A veces, un jugador de más no significa que el partido lo vayas a ganar. El otro equipo defiende más cerca de su arco y genera dificultad para atacar. Y yo me hago responsable de no haber utilizado mejor ese jugador de más”, respondió Milito a una consulta de The Associated Press sobre si consideraba que la derrota de su equipo había obedecido principalmente a razones futbolísticas, estratégicas o emocionales.

Aproximadamente una hora antes, cuando Eduardo Vargas definió alto, solo ante el arquero rival, Milito cayó de rodillas, lamentando la postrera oportunidad perdida por el chileno y quizá también sus propios errores.

“Terminamos viendo la cara de la derrota, la que no queríamos ver. Queríamos ver la cara de la victoria y no pudimos, por eso el dolor y la tristeza”, dijo el “Mariscal” que no pudo, no supo, conducir a su “ejército” a la victoria.

