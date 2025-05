Mike Trout confía en que su última lesión no lo deje fuera por mucho tiempo con Angelinos

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, habla con el coach de banca Johnny Washington, el miércoles 30 de abril de 2025 (AP Foto/John Froschauer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

"No sentí un chasquido ni nada, sólo sentí algo raro", comentó. "Pensé que solo era tejido cicatricial que se rompía... Me lancé un poco hacia el lado (de la base) y eso oprimió los dos huesos. No he sentido nada en mi rodilla en los últimos tres, cuatro meses. Me he estado sintiendo bien."