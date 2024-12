Middleton y López destacan y Bucks aplastan 112-91 a los Bulls sin Giannis ni Lillard

El alero de los Bulls de Chicago, Matas Buzelis (14), bloquea un tiro en bandeja del alero de los Bucks de Milwaukee, Taurean Prince (12), durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de diciembre de 2024, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved