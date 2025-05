Michael Jordan se une a NBC como colaborador especial para la cobertura de la NBA

ARCHIVO - Michael Jordan, centro, y Curtis Polk, izquierda, copropietarios de 23XI Racing, observan durante la clasificación junto al presidente de 23XI Racing, Steve Lauletta, a la derecha, para una carrera automovilística del Campeonato de la NASCAR Cup Series, el 9 de noviembre de 2024, en Avondale, Arizona (AP Foto/John Locher, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.