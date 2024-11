México y Aguirre rectifican al alcanzar las semis de la Liga de Naciones

El mexicano Henry Martín, derecha, es felicitado por Luis Romo tras anotar un gol ante Honduras por la Liga de Naciones de la CONCACAF en el estadio Nemesio Díez en Toluca, México, el martes 19 de noviembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El entrenador de México, Javier Aguirre, hace un gesto durante el partido ante Honduras por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en el estadio Nemesio Díez en Toluca, México, el martes 19 de noviembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El mexicano Raúl Jiménez celebra tras anotar un gol ante Honduras por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en el estadio Nemesio Díez en Toluca, México, el martes 19 de noviembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved