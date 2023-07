México, otra vez peca con su falta de pegada e imprecisiones

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El volante mexicano Edson Álvarez (4) despeja el balón ante el qatarí Mostafa Meshaal (16) durante el partido de la Copa Oro, el domingo 2 de julio de 2023, en Santa Clara, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El arquero mexicano Guillermo Ochoa ataja el balón durante el partido ante Qatar en la Copa Oro, el domingo 2 de julio de 2023, en Santa Clara, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved