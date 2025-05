Mexicana Fassi jugará en el US Open y quiere brillar en el regreso de la LPGA a su país

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La mexicana María Fassi (izquierda) y la china Yu Liu observan la segunda ronda del torneo de la LPGA en Phoenix, el viernes 28 de marzo de 2025 (AP Foto/Matt York)

“Estoy feliz por jugar por primera vez en México como profesional, es una semana especial para mí”, dijo Fassi. “Y además hace unos 25 minutos USGA (Asociación de Gol de Estados Unidos), me avisó que estaré la próxima semana en el US Open, estoy muy emocionada”.

Fassi no reveló cuántas personas entre familiares y amigos estarán presentes a partir del jueves en el torneo, pero entre ellos se encuentran sus padres, un par de personas especiales en su vida.

“La persona que me enseñó a jugar no me ve desde hace muchísimo tiempo, lo hizo cuando tenía 7 años y ahora, 20 años después, me ve en un torneo de LPGA, es una locura”, dijo Fassi. “Además viene alguien que ha trabajado con mi familia desde hace 28 años, me conoce desde que nací, va a ser un gran regalo para ambos el verme jugar”.

Para Fassi, además de lucirse ante sus seres queridos, el torneo de Mayakoba es una oportunidad de sumar puntos en un campo que conoce desde hace muchos años. Esa cosecha le permitiría tener continuidad en la gira.

Actualmente sólo tiene programados tres torneos en lo que resta del calendario y por ahora el resto depende de ausencia de jugadoras o por invitaciones, algo que complica el realizar una planeación.

“Aquí jugué un campeonato Mundial Amateur por equipos, pero no recuerdo el año, además aquí se realizaron campos de entrenamiento de la selección nacional”, recordó Fassi, quien disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024. “Han cambiado algunas cosas, pero me siento cómoda jugando aquí, esperemos que sea una gran semana”.

Hasta hora, ha iniciado muy bien.

FUENTE: Associated Press