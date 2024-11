Messi e Inter Miami se estrellan en playoffs de la MLS al caer 3-2 ante Atlanta United

El arquero peruano Pedro Gallese y el uruguayo Facundo Torres, de Orlando City, festejan la victoria por penales sobre Charlotte, en los playoffs de la MLS (AP foto/Kevin Kolczynski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bartosz Slisz, del Atlanta United, festeja tras marcar ante el Inter Miami, en un encuentro decisivo de playoffs, disputado el sábado 9 de noviembre de 2024, en Fort Lauderdale, Florida (AP foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Los jugadores del Atlanta United festejan, mientras Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha, tres el duelo de playoffs de la MLS disputado el sábado 9 de noviembre de 2024 (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved