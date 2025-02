Messi acapara atención en victoria de Inter Miami en partido amistoso en Panamá

Lionel Messi, del Inter de Miami de Estados Unidos, saluda a su llegada al estadio antes de un partido amistoso internacional de fútbol contra el Sporting San Miguelito de Panamá en la Ciudad de Panamá, el domingo 2 de febrero de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Lionel Messi, del Inter de Miami de Estados Unidos, en el centro, lleva el balón bajo la presión de Rigoberto Niño, del Sporting San Miguelito de Panamá, durante un partido amistoso de fútbol en la Ciudad de Panamá, el domingo 2 de febrero de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix)

Luis Suárez, a la izquierda, y Lionel Messi, del Inter de Miami de Estados Unidos, llegan al estadio antes de un partido amistoso internacional de fútbol contra el Sporting San Miguelito de Panamá en la Ciudad de Panamá, el domingo 2 de febrero de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix)

Los tatuajes adornan la pierna de Lionel Messi, del Inter de Miami de Estados Unidos, antes de un partido amistoso de fútbol contra el Sporting San Miguelito de Panamá en la Ciudad de Panamá, el domingo 2 de febrero de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix)

Adan Henricks, del Sporting San Miguelito de Panamá, en el centro, celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol de su equipo contra el Inter Miami de Estados Unidos durante un partido amistoso de fútbol en la Ciudad de Panamá, el domingo 2 de febrero de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix)

Luis Suárez, del Inter de Miami de Estados Unidos, a la izquierda, corre por el balón mientras Javier Tuñón, del Sporting San Miguelito de Panamá, se cae durante un partido amistoso de fútbol en la Ciudad de Panamá, el domingo 2 de febrero de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix)

El entrenador Javier Mascherano del Inter de Miami de Estados Unidos observa antes de un partido amistoso de fútbol contra el Sporting San Miguelito de Panamá en la Ciudad de Panamá, el domingo 2 de febrero de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix)

Los aficionados vitorean antes de un partido amistoso de fútbol entre el Inter de Miami de Estados Unidos y el Sporting San Miguelito de Panamá en la Ciudad de Panamá, el domingo 2 de febrero de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix)