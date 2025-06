McIlroy queda fuera del Abierto de Canadá, Champ lidera por 2 golpes y Del Solar se rezaga

El norirlandés Rory McIlroy realiza su tiro de salida al hoyo 5, en la segunda ronda del Abierto de Canadá, el viernes 6 de junio de 2025 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)

"Por supuesto que me preocupa", afirmó McIlroy. "No quieres hacer puntuaciones tan altas como la que hice hoy. Aun así, siento que vine aquí obviamente con un nuevo driver pensando que eso iba a ser bueno y resolver algunos de los problemas desde el tee, pero no fue así".