McCollum anota 50 puntos y Pelicans rompen racha de 11 derrotas con victoria 132-120 sobre Wizards

CJ McCollum (3), de los Pelicans de Nueva Orleans, celebra un triple, que posteriormente fue corregido a tiro de dos puntos, durante el cuarto periodo del juego de baloncesto de la NBA contra los Wizards de Washington, el viernes 3 de enero de 2025, en Nueva Orleans. (AP Foto/Matthew Hinton) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.