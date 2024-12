Mayfield espera que racha de Bucs continue para poder volver a los playoffs

El quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, Baker Mayfield (6), corre lejos del ala defensiva de los Raiders de Las Vegas, Maxx Crosby (98), durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 8 de diciembre de 2024, en Tampa, Florida (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved