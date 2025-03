Manchester United queda eliminado de la Copa FA tras perder en penales contra el Fulham

Danny Welbeck del Brighton celebra con sus compañeros tras anotar el gol de la victoria en el encuentro de la quinta ronda de la Copa FA ante el Newcastle el domingo dos de marzo del 2025. (Owen Humphreys/PA via AP) PA Wire

Los jugadores del Manchester United Alejandro Garnacho, Diogo Dalot, Bruno Fernandes y Casemiro reaccionan tras perder en la ronda de penales en la Copa FA ante el Fulham el domingo dos de marzo del 2025. (AP Foto/Jon Super) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved