Mamukelashvili anota 34 puntos, siete triples y lleva a Spurs a vencer 120-105 a Knicks

Sandro Mamukelashvili, alero de los Spurs de San Antonio, celebra después de realizar una clavada durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Knicks de Nueva York, el miércoles 19 de marzo de 2025, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.