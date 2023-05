Madrid y City empatan 1-1 en ida de semis de 'Champions'

Vinicius Junior celebra tras marcar el primer gol del Real Madrid contra Manchester City en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones, el martes 9 de mayo de 2023, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Erling Haaland (izquierda) del Manchester City saluda a Vinicius Junior del Real Madrid al término de la ida de la semifinal de la Liga de Campeones, el martes 9 de mayo de 2023, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El arquero del Real Madrid Thibaut Courtois mira el balón tras el gol de Kevin De Bruyne del Manchester City para el empate 1-1 contra el Real Madrid en la semifinal de la Liga de Campeones, el martes 9 de mayo de 2023, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved