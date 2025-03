Machac vence a Davidovich Fokina en final de Acapulco y logra 1er título en su carrera

El checo Tomas Machac sostiene el trofeo del Abierto Mexicano de Tenis, luego de vencer en la final al español Alejandro Davidovich Fokina, el sábado 1 de marzo de 2025 en Acapulco (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El checo Tomas Machac hace su servicio en la final del Abierto Mexicano de Tenis ante el español Alejandro Davidovich Fokina, el sábado 1 de marzo de 2025, en Acapulco (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El español Alejandro Davidovich Fokina hace una devolución de derecha al checo Tomas Machak durante la final del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, el sábado 1 de marzo de 2025 (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved