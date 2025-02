Machac acaba con las ilusiones de Tien y Davidovich Fokina con las del local Pacheco en Acapulco

Tomas Machac de la República Checa devuelve una pelota ante Learner Tien de Estados Unidos durante un partido del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, México, el jueves 27 de febrero del 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El mexicano Rodrigo Pacheco se marcha tras caer ante el español Alejandro Davidovich Fokina en el Abierto Mexicano de Tenis, el jueves 27 de febrero de 2025, en Acapulco (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Learner Tien, de Estados Unidos, devuelve una pelota ante el checo Tomas Machac durante un partido del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, México, el jueves 27 de febrero del 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)