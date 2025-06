Mac Jones inicia una nueva etapa con los 49ers después de que lo dejaran pasaran en el draft 2021

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El quarterback de los 49ers de San Francisco Mac Jones lanza un pase en un entrenamiento el miércoles 4 de junio del 2025. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Dijo que no dudó en elegir San Francisco en su primera oportunidad en la agencia libre y tiene esperanzas de que un período como suplente aquí pueda impulsar su carrera de manera similar a lo que le sucedió a Sam Darnold después de pasar la temporada 2023 con los Niners.

"Siempre me encanta ver sus videos", comentó Jones. "Cuando miras las estadísticas de la liga, siempre están en el top cinco. Así que siempre me ha encantado ver lo que Kyle hizo a lo largo de los años y finalmente entrar y aprenderlo ha sido un poco desafiante, pero también un gran desafío porque son cosas, algunas cosas que he hecho y otras que no he hecho en absoluto".

Jones ha tenido un coordinador de jugadas diferente cada temporada en la NFL y dijo que aprender otra nueva ofensiva es como "beber de una manguera de agua". El entrenador de mariscales de campo Mick Lombardi dijo que esa experiencia da frutos esta primavera.

"Esto no es nuevo para él", expresó Lombardi. "No es nuevo en cuanto a nueva terminología, nuevo trabajo de pies y cómo ser entrenado de manera diferente. Lo que me encanta de Mac es que siempre está aquí. Siempre está dispuesto a probar cosas nuevas. No está atrapado en sus maneras, y realmente quiere intentar hacerlo a nuestra manera".

Lombardi y Jones tienen familiaridad, ya que Lombardi fue entrenador de receptores en Nueva Inglaterra cuando Jones era novato en 2021.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press