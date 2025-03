Luka Doncic y Austin Reaves lesionados junto a LeBron James para partido contra Bucks

El escolta de los Lakers de Los Ángeles, Luka Doncic, a la izquierda, saluda a su compañero de equipo Austin Reaves antes de un partido de baloncesto de la NBA con los Suns de Phoenix, el domingo 16 de marzo de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Wally Skalij) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved