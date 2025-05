Lowe y Wood batean jonrones antes de que Tena anote en la 9na y Nacionales superan 4-3 a Orioles

James Wood, izquierda, de los Nacionales de Washington, celebra con Keibert Ruiz después de batear un cuadrangular durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Orioles de Baltimore, el viernes 16 de mayo de 2025, en Baltimore. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.