Los Nacionales ganan lotería por primera selección del próximo draft

El jardinero de los Orioles de Baltimore, Colton Cowser, sostiene el logotipo de los Nacionales de Washington después de que la organización ganara la selección número uno general en la lotería del draft en las reuniones invernales de las Grandes Ligas en Dallas, el martes 10 de diciembre de 2024.