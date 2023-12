Los Jets activan a Rodgers como parte de su rehabilitación; no jugará más esta temporada

Aaron Rodgers, quarterback de los Jets de Nueva York, camina en el campo previo al partido de la NFL en contra de los Dolphins de Miami, el domingo 17 de diciembre de 2023, en Miami Gardens, Florida. Rodgers fue activado de la lista de reservas lesionados al plantel de 53 jugadores de los Jets el miércoles 20 de diciembre de 2023, el último día para poder hacerlo. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.