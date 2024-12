Los Jaguars ponen al QB Trevor Lawrence en lista de reservas lesionados tras reciente conmoción

Trevor Lawrence (16), quarterback de los Jaguars de Jacksonville, sale del campo en un carrito médico después de resultar lesionado por un golpe tardío del linebacker de los Texans de Houston, Azeez Al-Shaair, durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 1 de diciembre de 2024, en Jacksonville, Florida. (AP Foto/John Raoux) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.