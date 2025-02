Los Jaguars contratan a James Gladstone, de los Rams, como gerente general; se reencuentra con Coen

Shahid Khan, izquierda, propietario de los Jaguars de Jacksonville, y el nuevo entrenador en jefe del equipo Liam Coen, derecha, hablan con los representantes de los medios de comunicación durante una conferencia de prensa el lunes 27 de enero de 2025, en Jacksonville, Florida. (AP Foto/Gary McCullough) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.