Los goles de Enner Valencia acercan a Ecuador el Mundial tras vencer 2-1 a Venezuela

Enner Valencia celebra tras anotar el primer gol de Ecuador ante Venezuela en el partido por las eliminatorias del Mundial, el viernes 21 de marzo de 2025, en Quito. (AP Foto/Patricio Terán) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los jugadores de Ecuador celebrar el primer gol de Enner Valencia en la victoria 2-1 ante Venezuela en las eliminatorias del Mundial, el viernes 21 de marzo de 2025, en Quito. (AP Foto/Patricio Terán) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Enner Valencia anota el segundo gol de Ecuador ante Venezuela en el partido por las eliminatorias del Mundial, el viernes 21 de marzo de 2025, en Quito. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved