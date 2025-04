Los 39 puntos de Leonard llevan a Clippers a una victoria 105-102 sobre Nuggets y pone la serie 1-1

Kawhi Leonard, derecha, de los Clippers de Los Ángeles, busca pasar el balón mientras Nikola Jokic, izquierda, y Michael Porter Jr., centro, de los Nuggets de Denver, defienden en la primera mitad del segundo juego de la serie de playoffs de primera ronda del baloncesto de la NBA, el lunes 21 de abril de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.