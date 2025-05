López y Hicks respaldan con jonrones la apertura de Quantrill en victoria de Marlins 5-1 sobre Rays

Otto Lopez, derecha, de los Marlins de Miami, celebra con Matt Mervis después de disparar un jonrón de tres carreras durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Rays de Tampa Bay, el domingo 18 de mayo de 2025, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.