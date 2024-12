Lions logran récord para la franquicia con 13 victorias al derrotar 34-17 a los Bears

Jameson Williams, de los Lions de Detroit, mira atrás a Jonathan Owens, de los Bears de Chicago, después de que atrapara un pase de Jared Goff para completar una anotación de 82 yardas durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 22 de diciembre de 2024, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved