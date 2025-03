Lewis Hamilton listo para competir con Ferrari por primera vez en el GP de Australia

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, reacciona durante una conferencia de prensa de pilotos antes del Gran Premio de Australia de Fórmula Uno en Albert Park, en Melbourne, Australia, el jueves 13 de marzo de 2025. (AP Foto/Heath McKinley) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

“Realmente no enfrento este rol con presión”, dijo Hamilton. “Creo que a lo largo de los años, la presión que me impongo siempre ha sido diez veces mayor que cualquier otra presión que pudiera ejercer sobre mí. No me he unido a este equipo y me han hecho sentir presión.