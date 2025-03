LeBron James sigue siendo evaluado para determinar la gravedad de su lesión en la ingle

LeBron James (23), de los Lakers de Los Ángeles, defiende la posesión del balón ante la presión defensiva de Payton Pritchard (11), de los Celtics de Boston, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el sábado 8 de marzo de 2025, en Boston. (AP Foto/Mark Stockwell) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.