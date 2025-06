Las italianas Errani y Paolini se proclaman campeonas de dobles en Roland Garros

Jasmine Paolini (izquierda) y Sara Errani muerden el trofeo de campeones del dobles femenino del Abierto de Francia tras derrotar a Anna Danilina y Aleksandra Krunic en la final, el domingo 8 de junio de 2025. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved