Lance Stroll no revela detalles de su lesión en la muñeca antes del GP de Canadá

Stroll, de 26 años, no dio más detalles. El equipo había dicho previamente que Stroll había estado experimentando dolor durante seis semanas y los médicos creían que el problema estaba relacionado con un procedimiento médico al que se sometió en 2023 tras un accidente de ciclismo para tratar fracturas en ambas muñecas y un dedo del pie roto.

"Me estuvo molestando durante unas semanas en Imola, Mónaco y luego Barcelona fue realmente brutal durante todo el fin de semana", dijo Stroll. "Me hicieron un procedimiento y conduje esta semana y me sentí bastante bien, así que estoy confiado en que es solo la vieja lesión que tuve hace un par de años. Simplemente comenzó a molestarme de nuevo y sí, lo solucioné".