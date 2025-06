Lance McCullers recibe seguridad 24 horas tras amenazas de muerte dirigidas a su hija de 5 años

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Lance McCullers Jr. (43) de los Astros de Houston tras ponchar a Shea Langeliers de los Atléticos, el miércoles 28 de mayo de 2025, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

"Me preguntó cuando llegué a casa: 'Papi, ¿qué son amenazas? ¿Quién quiere hacernos daño? ¿Quién quiere hacerme daño?'", contó McCullers a The Associated Press. "Así que esas conversaciones son difíciles de manejar".

"Tienes que hacerlo en ese momento", dijo.

Jugadores de toda la liga coinciden en que el ciberacoso ha empeorado progresivamente en los últimos años. Christian Yelich, de Milwaukee, un veterano de 13 años y MVP de la Liga Nacional en 2018, dijo que el ciberacoso es "algo de todas las noches" para la mayoría de los jugadores.

"Creo que en los últimos años definitivamente ha aumentado", dijo. "Ha aumentado hasta el punto de que simplemente dices: 'Está bien, aquí vamos'. Ni siquiera realmente se registra en tu radar ya. No sé si eso es algo bueno o malo. Simplemente estás tan acostumbrado a eso en el día a día, noche tras noche. No soy solo yo. Es todo el mundo aquí, basado en el rendimiento".

Y muchos jugadores creen que está directamente relacionado con el aumento de las apuestas deportivas legalizadas.

"Recibes muchos mensajes directos o cosas así sobre que arruinaste la apuesta de alguien o algo ridículo como eso", dijo el veterano relevista de los Red Sox, Justin Wilson. "Supongo que deberían hacer mejores apuestas".

Hendriks, un relevista de 36 años que anteriormente luchó contra el linfoma no Hodgkin, dijo en Instagram que él y su esposa recibieron amenazas de muerte después de una derrota ante los Mets. Agregó que la gente dejó comentarios diciendo que deseaban que hubiera muerto de cáncer, entre otros comentarios abusivos.

Más tarde discutió el problema y su decisión de hablar al respecto.

"Basta es basta", dijo. "En algún momento, todos simplemente aguantando y lidiando con eso no está logrando nada. Y lo pasamos a seguridad. Lo pasamos a quien sea necesario, pero no termina sucediendo nada. Y sucede de nuevo la noche siguiente. Y entonces, en algún momento, alguien tiene que tomar una posición. Y es una de esas cosas donde cuántos más ojos tengamos en ello, cuántas más voces tengamos hablando al respecto. Con suerte, puede empujarlo en la dirección correcta".

Lo que hacen los equipos

Tanto los Astros como los Medias Rojas están trabajando con la seguridad de MLB para tomar medidas contra los usuarios de redes sociales que dirigen amenazas hacia los jugadores y sus familias. La portavoz de los Medias Rojas, Abby Murphy, agregó que han tomado medidas en los últimos años para asegurarse de que las familias de los jugadores estén seguras durante los juegos. Eso incluye personal de seguridad y policía de Boston estacionados en la sección familiar en casa y seguridad dedicada en el grupo de viaje para monitorear la sección familiar en la carretera.

Los Astros tienen oficiales de policía uniformados estacionados en la sección familiar, una práctica que se implementó mucho antes de las amenazas a McCullers y su familia.

Para algunos jugadores, el ciberacoso ha llegado a ser tan malo que han abandonado las redes sociales.Riley Greene, el estelar jardinero de Detroit, es uno de ellos, diciendo que se salió porque recibió tantos mensajes de personas culpándolo por apuestas fallidas.

"Lo eliminé", dijo sobre Instagram. "Estoy fuera de eso. Es una pena, pero es el mundo en el que vivimos, y no podemos hacer nada al respecto. La gente me enviaba mensajes directos y decía cosas desagradables, me decía lo mal jugador que soy, y decía cosas desagradables que no queremos escuchar".

McCullers, de 31 años, quien regresó este año después de perderse dos temporadas completas por lesiones, dijo que lidiar con esto ha sido lo peor que le ha pasado en su carrera. Entiende la pasión de los fanáticos y sabe que ser criticado por un mal rendimiento es parte del juego. Pero cree que hay una "línea moral" que los fanáticos no deberían cruzar.

"La gente debería querer que tengamos éxito", dijo. "Queremos tener éxito, pero no debería ser a costa de nuestras familias, los niños en nuestra vida, tener que sentir que no están seguros donde viven o donde se sientan en los juegos".

El manager de Houston Joe Espada reaccionó furioso cuando se enteró de las amenazas a McCullers y su familia y estaba visiblemente molesto cuando abordó lo sucedido con los reporteros.

Espada agregó que el equipo tiene profesionales de salud mental disponibles para los jugadores para hablar sobre el impacto que tal abuso tiene en ellos y cualquier otro problema que puedan estar enfrentando.

"Somos conscientes de que cuando salimos al campo, los fanáticos esperan y nosotros esperamos lo mejor de nosotros mismos", dijo Espada. "Pero cuando estamos tratando de dar lo mejor de nosotros y las cosas no salen como queremos mientras tratamos de darles todo lo que tenemos y ahora están amenazando a nuestras familias y niños, ahora tengo un gran problema con eso, ¿verdad? Simplemente no me gustó".

El venezolano Salvador Pérez, un veterano de 14 años con Kansas City en las mayores, no ha experimentado ciberabuso, pero se horrorizó por lo que le sucedió a McCullers. Si algo así le sucediera a él, dijo que cambiaría la forma en que interactúa con los fanáticos.

"Ahora algunos fanáticos, los verdaderos fanáticos, también van a pagar por eso", dijo. "Porque si yo fuera él, no me tomaría una foto ni firmaría nada para nadie por eso de un día".

McCullers no llegaría tan lejos, pero admitió que ha cambiado su mentalidad.

"Te hace cerrarte un poco", dijo. "Te hace no querer ir a lugares. Supongo que esa es probablemente la reacción humana a eso".

Aunque la mayoría de los jugadores han lidiado con algún nivel de abuso en línea en sus carreras, nadie tiene una buena idea de cómo detenerlo.

"Estoy agradecido de no estar en una posición donde tenga que encontrar una solución a esto", dijo el lanzador de los Tigers, Tyler Holton. "Pero como persona que está involucrada en esto, desearía que esto no fuera un tema de conversación".

Mike Tauchman, jardinero de los Medias Blancas, está desalentado por lo mal que ha llegado a ser el abuso hacia los jugadores. Aunque es principalmente en línea, agregó que ha tenido compañeros de equipo a los que les han gritado cosas racistas y homofóbicas durante los juegos.

"Fuera de simplemente no tener redes sociales, realmente no veo que eso mejore antes de que simplemente continúe empeorando", dijo. "Quiero decir, creo que es un poco la forma en que son las cosas ahora. Como, la gente simplemente siente que tiene el derecho de decir lo que quiera a quien quiera y está detrás de un teclado y realmente no hay repercusiones, ¿verdad?"

___

Los redactores Mike Fitzpatrick, Jimmy Golen, Kyle Hightower, Larry Lage y Steve Megargee contribuyeron con este despacho.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press