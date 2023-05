La Roma de Mourinho y el Sevilla exponen su perfección europea

MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

El trofeo de la Liga Europa de la UEFA en la fan zone en la Plaza de los Héroes de Budapest, Hungría, el martes 30 de mayo de 2023. El Sevilla y la Roma disputará la final. (Marton Monus/MTI via AP) MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

Tanto la Roma como el Sevilla no podrán finalizar entre los cuatros primeros de sus ligas domésticas, con lo que se hubieran clasificado a la próxima Liga de Campeones.

La importancia de esta Liga Europa para ambos clubes contrasta con un comentario formulado por Mourinho hace 10 años.

“No quiero ganar la Liga Europa. Si ganamos esta competición sería una gran decepción. No me apetece acabar ahí. Siento que la Liga Europa no es una competición para mis jugadores", disparó Mourinho tras volver a ser contratado por Chelsea.

Esas declaraciones fueron interpretadas como una mofa a su predecesor Rafa Benítez, quien semanas antes — como el técnico interino de Chelsea — conquistó la Liga Europa en 2013.

Mourinho y Benítez se encuentran dentro del cuarteto de técnicos que han sacado campeones a dos clubes distintos en un torneo con 52 años de historia.

El estratega de la Roma podría hacer más historia al convertirse en el primer técnico que gana la Liga Europa con tres clubes diferentes, sumando el trofeo a los que obtuvo con el Porto y el Manchester United (2017). Y este caería un año después desde que su más reciente club en una ilustre carrera se consagró campeón en la primera edición de la Conference League, lo cual permitió a Mourinho convertirse en el primer técnico con títulos en cada de las tres competiciones de clubes.

“Jugamos 14 partidos para llegar aquí y lo merecemos”, dijo Mourinho. "Nos hemos preparado para llegar en buenas condiciones y luchar por levantar este trofeo”.

Mendilibar tiene un perfil más modesto, pero su corta gestión en el Sevilla ha sido admirable.

Tras sustituir al argentino Jorge Sampaoli en marzo, Mendilibar se convirtió en el tercer técnico del Sevilla esta temporada. Encontró al equipo apenas dos puntos por encima de la zona de descenso de la Liga española.

Su Sevilla apenas ha perdido dos de 11 partidos en el torneo doméstico y se encuentra un punto detrás de la séptima plaza rumbo a la última fecha este fin de semana. También está invicto en la Liga Europa y viene de eliminar sucesivamente al Man United y la Juventus.

"La historia no gana partidos y los piropos tampoco”, dijo Mendilibar en la víspera de la final.

“El club en esta competición, sobre todo en los últimos 20 años, ha sido el mejor equipo”, añadió. “Es verdad que aun estando mal, cuando llegas aquí, la gente no se conforma sólo con hacer buenos partidos de liga y salvarse”.

La Roma llegó a Budapest tras enlazar siete partidos seguidos de la Serie A sin ganar. Avanzó a la final tras sacar un empate 0-0 en el partido de vuelta en la cancha del Bayer Leverkusen, uno en el que remató sólo una vez al arco contra 23 de los alemanes.

Los que admiran de Mourinho no titubearon en destacarlo como otra clásica demostración del pragmatismo y orden defensivo que caracterizan a sus equipos, que cumplen a rajatabla las instrucciones para salir triunfantes.

