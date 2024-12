La final de NBA Cup entre Bucks y Thunder moverá grandes sumas de dinero

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Ayo Dosunmu, de los Bulls de Chicago, intenta superar a AJ Green, de los Bucks de Milwaukee, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el miércoles 20 de noviembre de 2024, en Milwaukee. (AP Foto/Morry Gash) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El escolta del Thunder de Oklahoma City, Ajay Mitchell (25), conduce hacia la canasta superando al escolta de los Pelicans de Nueva Orleans, CJ McCollum (3), en la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el sábado 7 de diciembre de 2024. El Thunder ganó 119-109. (AP Foto/Tyler Kaufman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

“Intento no pensar en el dinero”, dijo la estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, quien gana alrededor de 48.8 millones esta temporada. “No, no es cierto lo que estoy diciendo. Pienso en el dinero — pero pienso en el dinero cuando hablamos de los chicos jóvenes”.

“Obviamente, hay mucho dinero en juego”, dijo Mitchell. “Pero mi enfoque principal es solo ganar. Es emocionante saber que hay dinero en juego, pero el enfoque principal es simplemente ganar otro juego de baloncesto”.

La NBA Cup tiene un fondo de premios para incentivar a los jugadores. Los equipos que perdieron en las semifinales —Atlanta y Houston— vieron a sus jugadores recaudar 102,994 cada uno; los equipos que fueron eliminados en los cuartos de final —Nueva York, Orlando, Golden State y Dallas— vieron a sus jugadores recaudar 51,497 cada uno.

“Quizás me compre un reloj nuevo”, dijo el alero de los Knicks, Josh Hart, quien fue cuestionado sobre qué haría con su bono, en una respuesta que se volvió viral —y cabe destacar que no estaba siendo completamente serio. “Realmente no me importa que los chicos jóvenes ganen dinero. Solo me importa yo, en qué voy a gastar”.

Para seis de los jugadores en las plantillas de los Bucks y Thunder —Antetokounmpo y sus compañeros de Milwaukee Damian Lillard, Khris Middleton y Brook Lopez, junto con Shai Gilgeous-Alexander e Isaiah Hartenstein de Oklahoma City— la diferencia entre ganar y perder el martes ni siquiera es un día promedio en la oficina. Esos seis chicos, en promedio, están ganando alrededor de 443,300 por juego.

Para todos los demás, el viaje a Las Vegas será un buen impulso —algunos más que otros.

“No todos reciben el mismo cheque en la NBA”, dijo el alero de los Thunder, Jalen Williams, quien gana alrededor de 4.8 millones esta temporada. “Ese dinero es más importante para algunas personas que para otras —así que definitivamente jugamos por eso”.

El reserva de los Bucks, A.J. Green, ganará alrededor de 2.1 millones esta temporada. La idea de agregar 500,000 a eso por ganar un juego le voló la mente.

“Es una locura”, dijo Green. “Pero eso no debería hacerte jugar más duro. Realmente no debería”.

Bobby Portis —quien ganará alrededor de 12.6 millones esta temporada— es consciente de cuán afortunado es.

“Le tomaría a los chicos de donde yo vengo, toda una vida ganar 500,000”, dijo Portis. “Así que no tomo ninguna cantidad de dinero a la ligera”.

Green dijo que daría parte de ese bono a su iglesia, parte a la Fellowship of Christian Athletes y ahorraría el resto. Mitchell planea ahorrar casi todo lo que reciba de su experiencia en la NBA Cup.

Los contratos de la NBA de Antetokounmpo —pasados y futuros— suman alrededor de 460 millones. Cumplió su sueño de vida de poder mantener a su familia hace mucho tiempo y ha construido una riqueza que durará generaciones. Dicho esto, él todavía dice que el martes debería ser significativo para todos.

“Es dinero que cambia la vida”, dijo Antetokounmpo. “Obviamente, 500,000, puedes dar un pago inicial en una casa. Puedes dar el pago inicial en dos casas... Realmente significa mucho para todos —porque es mucho dinero”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press