La estadounidense Emma Navarro buscará ganar un WTA 500 por primera vez en su carrera en México

“Los aficionados mexicanos me apoyan mucho, me encanta visitar el país, la comida y la gente, es uno de mis lugares favoritos”, dijo Navarro a The Associated Press. “Hace un par de años debí jugar en Mérida y al final no pude, pero si una aficionada me bendijo y desde entonces me ha ido bien, por eso ahora estoy emocionada de poder jugar”.