Kevin Huerter anota 26 puntos y lidera a los Kings en la paliza 141-97 sobre Jazz

De'Aaron Fox (5), de los Kings de Sacramento, lleva el balón rumbo a la canasta con una pantalla de Domantas Sabonis (11) ante Collin Sexton, del Jazz de Utah, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de diciembre de 2024, en Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved