Jonrón de tres carreras de Bogaerts en la 1ra guía a Vásquez y Padres a victoria 5-1 ante Angelinos

Xander Bogaerts (2), de los Padres de San Diego, celebra con sus compañeros de equipo después batear un cuadrangular de tres carreras durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 14 de mayo de 2025, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved