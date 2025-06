Jonrón de Ronny Mauricio impulsa a los Mets a vencer 8-1 a los Rockies

Ronny Mauricio, de los Mets de Nueva York, hace un gesto al cruzar el plato después de conectar un jonrón solitario contra el lanzador abridor de los Rockies de Colorado, Germán Márquez, en la tercera entrada de un juego de béisbol, el sábado 7 de junio de 2025, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.