Jonrón de Kameron Misner en la 9na. da triunfo a Rays 3-2 sobre Rockies en el Steinbrenner Field

Kameron Misner, segundo desde la derecha, de los Rays de Tampa Bay, celebra con Christopher Morel, izquierda, Jonny DeLuca y Junior Caminero después de batear el cuadrangular con el que dejaron tendidos a los Rockies de Colorado ante lanzamientos de Victor Vodnik durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 28 de marzo de 2025, en Tampa, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.