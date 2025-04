Jonrón de dos carreras de Wood supera gran noche de Ohtani en triunfo de Nacionales 6-4 ante Dodgers

James Wood, de los Nacionales de Washingon, celebra después de su cuadrangular de dos carreras mientras recorre las bases durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Dodgers de Los Ángeles, el lunes 7 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.