Jonrón de Bregman y sencillo de dos carreras de Devers ayudan a Medias Rojas a vencer 6-1 a Mellizos

Rafael Devers, de Medias Rojas de Boston, arroja el bate mientras corre rumbo a primera base tras batear una línea que remolcó dos carreras con un sencillo durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Mellizos de Minnesota en Fenwak Park, el viernes 2 de mayo de 2025, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved