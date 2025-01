Jokic y Westbrook logran triples-dobles y Nuggets vencen 124-105 a Nets

Nikola Jokic (15), de los Nuggets de Denver, recibe un pase, con la marca defensiva de Nic Claxton, de los Nets de Brooklyn, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 10 de enero de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.