Jokic supera inicio lento y logra triple-doble en victoria 132-129 de Nuggets sobre Pelicans

El escolta de los Pelicans de Nueva Orleans Trey Murphy III (25) va a la canasta por delante del pívot de los Nuggets de Denver Nikola Jokic (15) y el alero Michael Porter Jr. (1) en la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el domingo 22 de diciembre de 2024. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.