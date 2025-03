Jimmy Butler regresa con los Warriors a Miami para enfrentar al Heat

El alero de los Warriors de Golden State, Jimmy Butler III, centro, pasa el balón entre el pívot de los Raptors de Toronto, Jakob Poeltl, izquierda, y el escolta Scottie Barnes durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el jueves 20 de marzo de 2025, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved