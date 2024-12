Jayson Tatum logra 28 puntos y 12 rebotes en la victoria de los Celtics 112-98 sobre los Wizards

Jayson Tatum (0), alero de los Celtics de Boston, se alza para encestar superando a Justin Champagnie, izquierda, y Alex Starr, de los Wizards de Washigton, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de diciembre de 2024, en Washington. Los Celtics ganaron 112-98. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.