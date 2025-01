James supera el récord de Jordan de juegos de 30 puntos en triunfo de Lakers 119-102 sobre Hawks

LeBron James, derecha, de los Lakers de Los Ángeles, se alista para encestar ante la marca defensiva de Dyson Daniels, de los Hawks de Atlanta, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 3 de enero de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.